KØBENHAVN: Nye muligheder, udfordringer og variation. Det er nogle af nøgleordene for næste års udgave af PostNord Danmark Rundt, der køres fra 12. til 16. september.

Danmarks Cykle Union præsenterede tirsdag den komplette rute, og efter mere end et års arbejde, udtrykker løbsdirektør Jesper Worre glæde over resultatet.

Blandt andet over det faktum, at løbet er vendt om, så det begynder i København, hvor det ellers plejer at slutte.

- At vi har valgt at vende løbet, har både givet udfordringer, men også nye muligheder. Det er en yderst varieret rute, der vil vise Danmark fra sin allerflotteste side til september, siger Jesper Worre i en pressemeddelelse.

- Vi rammer de fleste af landets hårdeste stigninger undervejs. Mange små veje indbyder til godt cykelløb, og alle etaper kan blive afgørende.

- Det gælder også finaleetapen ind til Aarhus; en lang og hård etape, der vil gøre rytterne godt trætte, inden de skal køre om etapesejren og den samlede sejr på den kuperede rundstrækning i Aarhus, lyder det fra Worre.

Etaperne køres således:

12. september 1. etape: Frederiksberg-Kalundborg, 175 km

13. september 2. etape: Svendborg-Odense, 185 km

14. september 3. etape: Otterup-Vejle, 180 km

15. september 4. etape: Enkeltstart Randers, 20 km

16. september 5. etape: Ebeltoft-Aarhus, 200 km

