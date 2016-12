LØGSTØR: En duft af Anfield vil til sommer brede sig over fodboldanlægget i Løgstør.

Det sker, når Løgstør Idrætsforening og Liverpool international Academy Scandinavia i fællesskab inviterer op til 224 håbefulde unge fodboldspillere på tre dages fodboldskole i muslingebyen.

Fodboldskolen i starten af skolernes sommerferie er resultatet af længere tids ihærdigt benarbejde.

- Og at det til sidst er lykkedes er i særdeleshed et kæmpe skulderklap til de frivillige. der har arbejdet i kulissen for at gøre det muligt at tiltrække Liverpool FC til Løgstør.

- Det er efterhånden mange år siden, Løgstør IF sidst har arrangeret fodboldskole, og vi er meget stolte af at kunne byde vores medlemmer og andre fodboldglade børn nogle fantastiske oplevelser i samarbejde med Liverpools meget professionelle setup, lyder det fra Løgstør IF-formand, Chris Hendriksen Severinsen.

LFC International Academy stiller til lejligheden med ikke færre end 14 trænere fra Liverpool Football Club.

Alle er de professionelle trænere, der lever af at instruere og træne unge fodboldspillere. Træningen foregår på engelsk, men med udgangspunkt i "almindeligt fodboldsprog", og en enkelt af deltagerne på fodboldskolen i Løgstør kan oven i købet se frem til at blive præmieret med "The Liverpool Way Award" og et træningsophold ved Mersey-floden på Liverpool FCs akademi.

Udover en masse input til de unge fodboldspillere ventes fodboldskolen også at give masser af inspiration til Løgstør IFs egne ungdomstrænere.

- Tidligere erfaringer viser, at øvelserne og træningsdagene giver fantastiske muligheder fremadrettet for trænere og spillere, fordi indholdet er af så høj kvalitet.

- Og vi glæder os derfor også til at byde både spillere, trænere og forældre velkommen på Løgstør Stadion til en fed oplevelse i samarbejde med Liverpool International Academy, fastslår Chris Hendriksen Severinsen.

Løgstør IFs egne medlemmer har frem til 19. december haft fortrinsret til de 224 pladser på fodboldskolen, men nu der også mulighed for at spillere fra LIFs samarbejdsklubber og øvrige fodboldglade unge kan tilmelde sig.