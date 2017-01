INDLAND: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) brugte sin nytårstale til at opfordre Folketingets partier til nye reformer.

Budskabet er primært rettet til Folketingets to største partier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Men knapt var talen holdt, før det stod klart, at Løkke får svært ved at samle flertal. Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, siger:

- Vi er imod at forhøje pensionsalderen, sådan som statsministeren nu igen foreslår. Der er mange mennesker, som ikke har helbredet til at arbejde endnu længere. Og da slet ikke for at nogle få kan få skattelettelser, siger Nicolai Wammen.

Han henviser til, at Lars Løkke Rasmussen brugte nytårstalen til at gentage ambitionen om at lette skatten for danskere i arbejde. Samtidig åbnede Løkke igen for, at danskerne skal arbejde længere:

- Hvis vi, der har kræfterne, bliver lidt længere på jobbet. Så kan vi give et rigere Danmark videre til vores børn, siger Lars Løkke Rasmussen.

I 2025-planen foreslog den daværende Venstre-regering at hæve pensionsalderen et halvt år. Siden er regeringen dog blevet udvidet med to nye partier - Liberal Alliance og De Konservative.

Derfor er der behov for mere præcision i udmeldingen, mener Nicolai Wammen:

- Jeg synes, statsministeren skylder danskerne et klart svar: Vil man forhøje pensionsalderen med et halvt, et helt, halvandet eller to år? Mange i 50’erne er i gang med at planlægge deres pension, og de har ikke fået større vished her til aften, siger Nicolai Wammen.

Han mener, at regeringens politik "svækker det, der har gjort Danmark stærkt."

- Vores plan er en anden. Vi vil sikre, at der fortsat er råd til at investere i velfærden. At vi får mere fokus på resultater og ikke processer i den offentlige sektor.

- Og at vi skaber vækst og arbejdspladser ved at styrke danske virksomheder og give medarbejderne bedre muligheder for at opkvalificere sig, siger Nicolai Wammen.

VLAK-regeringen fastslår i sit regeringsgrundlag, at man vil fremlægge udspil til forhandling med Folketingets partier om blandt andet pensioner, boligbeskatning, vækst, uddannelse og SU, udlændinge og puljer til kompetence, velfærd og sikkerhed.

/ritzau/