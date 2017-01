FREDERIKSHAVN: Borgmester Birgit Hansen (S) kan se frem til sin første månedsløn i 2017 med ekstra stort smil om munden.

Borgmesterens løn stiger fra årsskiftet nemlig med 31,4 procent svarende til et årligt lønhop på 235.553 kroner. Fra 750.170 til 985.723 kroner.

Det er et pænt stykke over de fleste øvrige lønmodtageres lønstigning - men stadigvæk langt fra kommunaldirektørens løn på omkring to millioner kroner.

Grunden til det store lønhop er, at borgmesterens vederlag ikke er fulgt med lønnen på det kommunale og regionale arbejdsmarked, men fremover vil borgmesterens vederlag blive reguleret årligt.

Borgmestrenes løn fastsættes af Økonomi- og indenrigsministeriet, der har udsendt en ny vederlagsbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. januar 2017.

Hvad med de øvrige byrødder?

Det er altså ikke noget, byrådet bestemmer. Derimod er det op til byrådet at afgøre, om borgmesterens lønhop skal smitte af hele vejen ned gennem systemet af udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer af stående udvalg.

Deres vederlag er bestemt i Styrelsesvedtægten for Frederikshavn Kommune.

I dag får formændene for de stående udvalg 23 procent af borgmesterens vederlag.

Formanden for Børn- og Ungeudvalget - ikke at forveksle med Børne- og Ungdomsudvalget - får 9 procent af borgmesterens vederlag, og 1. viceborgmester, Lars Møller, får 10 procent af borgmesterens løn.

Merudgift på en million

Summen af de vederlag, der ydes til 46 udvalgsmedlemmer og ni udvalgsformænd må ifølge bekendtgørelsen maksimalt udgøre 315 procent af borgmesterens vederlag.

Beslutter økonomiudvalget og derefter byrådet, at lønstigningen skal have fuldt gennemslagskraft, betyder det en merudgift på 1.001.086 kroner.

Kommunerne ved endnu ikke, om de bliver kompenseret for vederlagsstigningerne, men KL vil rejse det som et krav ved årets økonomiforhandling.