MORS: Borgmester Hans Ejner Bertelsens (V) løn forhøjes om få dage med 31,4 procent til 802.365 kroner på årsbasis.

Stigningen fra den nuværende årsløn på 610.628 kr. har borgmesteren ikke selv indflydelse på, for den blev fastsat i en bekendtgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet tidligere på måneden.

- Det er da en betragtelig stigning, men det hører med, at borgmesterlønninger ikke er blevet reguleret siden 1994, men uagtet hvem borgmesteren er, så er den vel ikke urimelig, når man sammenholder ansvar og arbejdsopgave med andre topposter i samfundet, siger Hans Ejner Bertelsen.

Umiddelbart før jul tog et enigt økonomiudvalg forhøjelsen til efterretning, men samtidig skulle udvalget tage stilling til, om udvalgsformændene skal følge trop og have en tilsvarende forhøjelse af deres vederlag.

Her havde kommunens økonomichef opstillet to modeller: Model 1, hvor vederlaget hæves, så det som hidtil svarer til 25 procent af borgmesterens løn. Herved ville formændene for de fire faste udvalg komme op på 200.591 kr. årligt fra nytår.

Model 2 opererer med en mere beskeden stigning på omkring fem procent svarende til, at formænd fremover tjener 20 procent af borgmesterens løn. Eller i kroner 160.473. Udvalgets flertal valgte et kompromis: Model 2 for den resterende del af indeværende valgperiode og model 1 for den kommende valgperiode.