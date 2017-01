BRØNDERSLEV: Det mødte kritik på byrådsmødet i Brønderslev i går aftes, at man har valgt ikke at sætte politikernes aktuelle lønforhøjelse på dagsordenen. Det var Peter H. S. Kristensen (S), der tog ordet i spørgetiden.

Kritikken gik i stedet på lønstigningerne til de andre i byrådet, ikke borgmesteren.

Han pegede på, at han er klar over, at byrådsmedlemmernes vederlag skal følge borgmesterlønningen jvf. styrelsesvedtægten, hvor det er beskrevet, at det udregnes som en fast procentdel af borgmesterlønnen.

- Men jeg mener, at forudsætningerne er ændret. Det fordrer en politisk debat, for det er en ret stor stigning, sagde han og henviste til, at en udvalgsformand nu kommer op på en løn på omkring 280.000 alt i alt.

- Vi skal snakke om, hvad forudsætningerne er. Det er meningen, at man samtidig skal kunne have et heltidsarbejde. Det kan godt signalere noget om, hvad vi så har af forventninger, når lønnen er så høj. Politisk deltagelse skal være af interesse, ikke for pengene, argumenterede Peter H. S. Kristensen.

Borgmester Mikael Klitgaards (V) begrundelse for ikke at sætte den på dagsorden var, at der ligger en konstitueringsaftale og styrelsesvedtægt, hvor vederlagene følger en procent, og han pegede på, at borgmesterlønnen er bestemt centralt.

Det er kun de øvrige byrådsmedlemmers stigning, man kan ændre på lokalt.

- Jeg kunne have sagt, at personligt synes jeg, I skal have dårligere løn, undtagen mig selv. Så kunne jeg tage den lønforhøjelse og sige, at I kan rende og hoppe, sagde Mikael Klitgaard i en tone, der signalerede, at det ønskede han i hvert fald ikke at gøre.

Til gengæld sagde han, at alle andre i byrådet kan bede om at få sagen til drøftelse.

Men selv har han altså ingen planer om det, men han pegede på, at der er en planlagt drøftelse af styrelsesvedtægten til maj.

I kroner og øre betyder lønstigningen, at borgmesterlønnen i Brønderslev Kommune stiger med 216.000 kroner om året og bliver på 881.000 kroner.

Udvalgsformændene stiger med knap 48.000 kroner om året til en ny årsløn på 195.575 kr.

Medlemmer af de stående udvalg får godt 7.100 kroner mere om året og stiger dermed til 29.072.

Det faste vederlag for at være byrådsmedlem stiger med 20.000 kroner og lander dermed fremover på 87.820 kroner om året.