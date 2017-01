FREDERIKSHAVN: Efter en halv times debat besluttede et flertal på 17 den fulde stigning på byrådsmedlemmernes vederlag.

De 17, der stemte for var Venstres 10 mands gruppe, DF’s Lars Oldager samt socialdemokraterne Brian Kjær, Kenneth Bergen, Jens Hedegaard Kristensen, Bent H. Pedersen, Irene Hjortshøj samt Jørgen Tousgaard.

Fire undlod at stemme: Borgmester Birgit Hansen, Bahram Dehghan (S), Carsten Sørensen og Karsten Drastrup (DF).

De øvrige 10 stemte imod stigningen. Heriblandt Socialdemokraternes gruppeformand Bjarne Kvist, der kort sagde, at han fandt de besynderligt og surt, at Folketinget overlader beslutningen til byrådene.

V: Rimelig regulering

Venstres Jytte Høyrup sagde, at 31,4 procent lyder som en høj sats men at det i kroner og øre drejer sig om beskedne 618,75 pr. medlem.

- Vederlaget står slet ikke mål med opgaven, tør vi godt sige, selv i et valgår, sagde Jytte Høyrup, der kaldte det populisme fra de politikere, der er gået i pressen med andre argumenter.

DF splittet

DF var, som S, splittet.

Gruppeformand Flemming Rasmussen pointerede, at kommunen har skåret ned mange steder og stemte imod stigningen.

Lars Oldager derimod sammenlignede med lønstigningen på arbejdsmarkedet og fandt det uhørt at tale om "lønfest" og "løncirkus".

Kritik af Borgen

Christina Lykke Eriksen (SF) fandt det absurd, tarveligt og uanstændigt at Folketinget har sat byrådsmedlemmerne i den situation og opfordrede Christiansborg til at tage ansvaret på sig.

- Vi ser flere og flere tilfælde, hvor Folketinget lægger opgaver ud i kommunerne uden at der følger penge med. Skolereformen for eksempel, og det er os, der får balladen, når der er en børnesag eller lignende. Det skaber politikerlede. Det er jeg ked af. Vi er ikke tarvelige, onde mennesker, men politikere, der har leveret blod, sved og tårer og ligget søvnløse for at finde de nødvendige besparelser, sagde SF’eren, der ikke kunne stemme for lønstigningen.

Habilitetsspørgsmål

Pia Karlsen (V) fandt det ærgerligt, at byrådet ikke kunne løse sagen i mindelighed og beklagede, at "nogle er gået i pressen med store armbevægelser med antydninger om, at der er et habilitetsspørgsmål".

Enhedslistens Ida Skov stemte imod med den begrundelse, at mange borgere er ramt af nedskæringer, kontanthjælpsloft med mere, der har skabt fattigdom mange steder i Danmark. Derfor er det dobbeltmoral, hvis vi giver os selv en stor lønstigning. Vi har ikke budgetteret med lønstigningen, så det betyder nye nedskæringer andre steder, sagde Ida Skov.

Rekruttering

Peter Nielsen (K) sagde, at lønnen passer til arbejdet, mens Lars Møller (V) advarede om, at det bliver sværere at rekruttere kandidater til byrådsarbejdet, hvis ikke lønnen er i orden.

- I dag er det selvstændige, offentligt ansatte og pensionister. Ikke privat ansatte, der sidder i byrådet, sagde Lars Møller.