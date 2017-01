SULDRUP: Efter at lokalerne der tidligere var ramme for Suldrup Auto på Hjedsbækvej har stået tomme gennem længere tid er der nu atter kommet liv i lokalerne.

For her midt i januar har det lokale brødrepar Jonas og Tobias Johansen købt værkstedet og ejendommen og er allerede rykket ind for at indlede et større oprydnings- og rengøringsarbejde.

Allerede nu er der sket meget, og allerede mandag 30. januar er de klar til at tage imod kunder i deres nye firma Suldrup Auto Teknik.

Den officielle planlagte indvielsesreception foregår fredag 3. februar sidst på eftermiddagen.

Værkstedet her bliver indrettet, så der er mulighed for at servicere personbiler og varevogne af alle mærker.