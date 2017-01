DRONNINGLUND: Fra 1. februar er det det lokale rengøringsfirma Nordic Cleaning ApS, der står for rengøringen på Dronninglund Hotel.

- Det er værelserne, det drejer sig om, fortæller hoteldirektør Karen Jespersgaard.

Det er en større ordre, for aftalen gælder også hotellerne i Hjallerup og Brønderslev med omkring 140 værelser. Alene i Dronninglund var der sidste år imponerende 43.800 overnatninger.

- Vi forhandler også om, at rengøringen skal omfatte fælleslokalerne, og jeg kunne godt forestille mig en samlet pakke, men i første omgang er det udelukkende værelserne, slår hoteldirektøren fast.

At det netop blev det lokale rengøringsfirma, der er lavet kontrakt med, er ikke nogen tilfældighed. Det er kun 14 måneder siden, firmaet startede, men det har efterhånden fået godt fat på det private område, og nu satser man også på erhvervsdelen. Man har således netop ansat Tina Kruhl som erhvervschef. Hun har en lang erfaring fra andre rengøringsfirmaer, og hun skal fremover sørge for, at Nordic Cleaning kommer inden for i erhvervslivet. Kontrakten med Dronninglund Hotel er stor, men firmaet har faktisk opnået en større kontrakt med Siemens, ligesom man også har kontrakter med flere boligselskaber.

Personalet til den store opgave på hotellerne er allerede ansat.

- Vi er fået nogle gode folk til at stå for arbejdet, fortæller Tina Kruhl.

- Det er folk, der har forstand på rengøring, og de er i alderen fra 38 til 52, så det er voksne damer, siger hun.

- Mit personale er også modne folk, så det passer fint, lyder det fra Karen Jespersgaard.

- Det betyder ikke så meget for mig, at det er et lokalt firma. Jeg er interesseret i at få en god dialog med dem, der skal gøre rent. Jeg lægger også vægt på, at det er voksne mennesker, de bruger. Naturligvis er prisen også afgørende. Det er den med alt i dag, siger hun.

- Der er hård konkurrence på vores område. Vi er ikke de billigste, men vi leverer kvalitet, og det vil kunderne godt betale for. Man kan godt gå på kompromis med prisen, men man må også tænke på, hvad man leverer, og om det er noget, vi kan stå inde for. Vore medarbejdere er alle organiserede, så de arbejder under ordnede forhold, siger Tina Kruhl.

- Det er også et krav fra min side, fortsætter Karen Jespersgaard.

- Vi har også kun organiserede folk, så det er vigtigt, at det selskab, der kommer, har sine ting i orden.

- Man kan sagtens få et billigt firma, men kvaliteten er også derefter, føjer Tina Kruhl til.

- Vi lægger vægt på kvaliteten, og her i starten vil jeg være med, så jeg helt konkret ved, hvad damerne arbejder med, og hvad det er, de skal. Jeg vil gerne kende de steder, jeg har med at gøre. Senere vil jeg så komme på besøg af og til og tjekke, om alt er, som det skal være, fortæller Tina Kruhl.

- Vi er glade for at få denne opgave, men vi er i gang med at føre mange af vore planer ud i livet. Vi er således startet i Aarhus. Vi har allerede mange kunder i det område, og der er åbnet flere døre dernede. Vi har mange planer, men vi bliver i Dronninglund, forsikrer Claus Larsen, der er den ene af de to indehavere af Nordic Cleaning ApS.