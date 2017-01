THISTED: Det er en kendsgerning, at mange foreninger konstant søger frivillige hænder. Det gør man også i særdeleshed hos Red Barnets lokalafdeling i Thy, hvor man er nede på seks personer.

- Vi vil gerne kunne give socialt udsatte børn og deres familier, nogle positive oplevelser i en trængt hverdag, men vi er simpelthen ved at være for få til at få det til at fungere, siger Kirstine Skov Hansen, som er leder af Red Barnets Familieoplevelsesklub Thisted.

- Jo flere, jo sjovere bliver det jo også. Samtidig gør det, at vi bedre kan hjælpe hinanden, siger Kirstine Hansen, som selv tiltrådte som leder i 2015.

I 2013 var der 12 frivillige tilknyttet klubben. At tallet er nede på seks skyldes fraflytninger og naturlig afgang.

- Vi vil dog meget gerne op på at være 12 igen, siger Kirstine Skov Hansen.

Et arrangement om måneden

De få hænder får dog ikke lokalafdelingen i Thisted til at holde inde med initiativerne foreløbigt.

- Næste gang vi afholder et arrangement er 14. januar, hvor familierne er inviteret i svømmehallen, siger Kirstine Skov Hansen.

Foreningen, som i øjeblikket har tilknyttet ni familier fordelt på 30 personer, har som målsætning at lave et arrangement om måneden.

- Det kan være alt lige fra halloween til øko-dage. Men generelt prioriterer vi naturoplevelser, siger Kirstine Skov Hansen.

10.000 til pander og fiskenet

Som en hjælp til udgifterne har Red Barnets lokalafdeling i Thy fået tildelt 10.000 kroner af Thisted Kommune.

- Pengene skal bruges til ting til madlavning over bål som pander, men også diverse naturredskaber, som blandt andet fiskenet, siger Kirstine Hansen.