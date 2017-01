HJALLERUP: - Ekko tilbyder brugerne en særlig gåtur og lydoplevelse. Ekko er en 60 meter lang korridor bygget af 199 bjælker, der hver drejer lidt, så konstruktionen vender sig en gang om sig selv. Mens man går inde i værket, oplever man en særlig lyd, fordi stemmer og fodtrin registreres af indbyggede mikrofoner og gengives i bjælkerne i en anden form - som et fordrejet Ekko. Ekko gør altså brugerne til medskabere af værket.

Denne præsentation lyder jo helt fantastisk, og de, som nåede at opleve kunstværket fra start, kan bekræfte, at det faktisk virkede sådan.

Men det var kun en stakket frist, for efter kort tid viste det sig, at elektronikken ikke fungerede. Den elektronik, som skulle sørge for, at man fik den beskrevne oplevelse, og som fyldte en boks på 90 gange 90 gange 90 cm, var placeret i en "brønd" midt inde i kunstværket.

Da det viste sig, at det ikke fungerede, begyndte en langtrukken og besværlig periode med kommunikation mellem kunstneren bag værket, Thilo Frank, som boede i Berlin, og Hjallerup Samvirke.

Kørte til Tyskland med lydboks

Det endte med, at Erik Topp og Flemming Hegevald stoppede den elektroniske boks i en bil og kørte den lange vej til Thilo Frank i Tysklands hovedstad.

Det er nu aftalen, at i en af ugerne efter påske kommer kunstneren og en tysk tekniker med den til den tid forhåbentlig velfungerende elektronik-boks og installerer den midt inde i Ekko.

Samvirke har aftalt med it-manden Svend Nielsen, Hjallerup, at han fremover skal være den, som står for driften af elektronikken.

Det er nemlig aftalen, at det skal styres lokalt og ikke fra Berlin, som det hidtil har været.

Hjallerup fik kunstværket via konkurrencen "Vores Kunst", som Statens Kunstfond og DR havde udskrevet på landsplan, og som byen vandt.