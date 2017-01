LØGSTØR: Det meste af Løgstør by blev i formiddags klokken cirka 9.30 berørt af et kraftigt lyn, der slog ned i byens kirke og samtidig ødelagde to højspændingskabler i byen.

De ødelagte kabler betød, at strømmen var helt væk hos de fleste husstande - hos nogle kun et par sekunder, hos andre op til tre kvarter.

Det fortæller elektriker Henrik Jensen fra Eniig.

- Når lynet slår ned, sker der en kæmpe energiudladning, som kan ødelægge alt muligt. I det her tilfælde har det smadret vores kabler. Det ene af de steder, hvor fejlen er sket, er kablet rykket fuldstændig over, og fliserne ovenpå er ødelagte og løftet op fra jorden.

- Det har jeg aldrig set før, fortæller Henrik Jensen.

Hos Eniig har man dagen igennem arbejdet på at finde ud af, præcis hvor lynnedslaget har skabt problemer. I alt har cirka 3000 kunder været berørt - herunder også husstande i Lendrup, Rønbjerg og Vilsted.

Alle kunder skulle dog have strøm igen, oplyser Henrik Jensen.

Også Løgstør Kabel TV blev ramt af lynnedslaget. Selskabet meddeler, at alt TV og internet forventes køre normalt til aften.