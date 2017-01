ØSTER BRØNDERSLEV: Der er lys forude for Øster Brønderslev-Hallund Lokalhistoriske arkiv. Arkivet har længe kørt på vågeblus, da der kun er to frivillige i arkivet. Arkivleder Per Drustrup Larsen er dog optimist med hensyn til, at flere involveres i arbejdet. Én af de 25 besøgende vil gerne deltage i arbejdet i lokalhistorisk arkiv.