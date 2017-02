SÆBY: - Det er alligevel første gang, vi har prøvet det.

Sådan lød det fra stationsleder Birger Isaksen, Sæby Redningsstation, efter en ganske usædvanlig opgave lørdag eftermiddag.

Her var en lystfisker drevet til havs ud for Sæby i en såkaldt bellyboat. Der en form for waders med en gummiring, så lystfiskeren kan holde sig oppe i vandet, ligesom han har svømmefødder på og dermed kan komme frem i vandet.

- Men den ene af dem knækkede, og så begyndte han at drive fra land, for der var jo fralandsvind, fortæller Birger Isaksen.

Heldigvis havde han en makker med sig, som straks slog alarm via mobiltelefon og kunne dirigere redningsbåden på rette vej.

- Vi var afsted inden for syv-otte minutter. Det var heldigvis tæt på Sæby. Jeg vil tro, at han var nået halvanden til to kilometer ud, vurderer stationslederen.

Lystfiskeren var dog ved godt mod og havde heller ikke lidt overlast, så han blev sejlet ind til sin makker inde på land.