Ny hovedsponsor for White Hawks

Politiet blokerer gader for at forhindre nytårsangreb

De to suppleres af linjedommer Søren Brogaard

Rock i Frederikshavn og Freddy’s Bar sørger i øvrigt for musikalsk underholdning. Fra klokken 18.15 spiller bandet Kejser Larsen live i sydbaren og efter kampen på Freddy’s Bar i Havnegade.

Det foregår i sydbaren i pausen mellem anden og tredje periode, og oveni følger en gavecheck på 400 kroner fra Diadora, en sportstrøje og en drink-billet til Buddy Holly. Hele pakken sælger for 400 kroner.

For hvert mål White Hawks scorer i første og anden periode, giver Rock i Frederikshavn en øl-billet, hvis man køber billet til Rock i Frederikshavn 2017.

FREDERIKSHAVN: Der er ekstra grund til at heppe på White Hawks til aftenens lokalderby mod Aalborg Pirates.

