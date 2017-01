BRØNDERSLEV: - Vort mål er så lave priser som muligt. Men vi vil ikke gå på kompromis med forsyningssikkerheden. Det siger formand for Brønderslev Forsyning A/S, Lasse Riisgaard (V).

Varmepriserne har på det seneste været til debat. Blandt andet på den konservative generalforsamling i Brønderslev. Her pegede Jørgen Jensen på høje varmepriser i Brønderslev.

- Tidligere var vi i Brønderslev billigere end både Hjørring og Frederikshavn, men de er nu billigere end os, bemærker Jørgen Jensen.

Også de fleste mindre varmeværker er billigere end Brønderslev. Øster Brønderslev var inde i forhandlinger omkring fusion med Brønderslev Forsyning A/S, men de sprang fra, og det er godt for forbrugerne i Øster Brønderslev, der får langt billigere varme fra eget værk, siger Jørgen Jensen til NORDJYSKE.

Også nye borgere har diskuteret varmepriser i Brønderslev.

Men Lasse Riisgaard slår fast, at Brønderslev Varme faktisk er under gennemsnitsprisen i Danmark for varme.

- Vi kan ikke konkurrere med byer som Aalborg, Hjørring og Frederikshavn, bemærker direktør Thorkil Bartholdy Neergaard fra Brønderslev Forsyning.

Han peger på, at disse byer har et stort bidrag af overskudsvarme fra affaldsforbrænding og/eller industri. Således er Aalborg Portland en stor leverandør af varme til forsyningen i Aalborg.

- Denne mulighed har vi ikke i Brønderslev, understreger han.

- Gennemsnitsprisen var pr. 1. august 2016 13.852 kr. for en bolig på 130 kvadratmeter og 11.053 kr. for en bolig på 75 kvadratmeter.

- Brønderslev Varme har i mange år ligget meget tæt på landsgennemsnittet. Med den nyligt varslede nedsættelse af taksten for 2016 ender vi på 13.127 kr. og 10.404 kr. Altså under landsgennemsnittet, siger en tilfreds Lasse Riisgaard.

Thorkil Bartholdy Neergaard tilføjer, at det forløbne år har været præget af, at mange varmeværker har sat prisen ekstraordinært ned, da blandt andet det forrige varmeår gav stort overskud i forhold til hvile-i-sig-selv-regnskabet.

- Det skyldes primært, at prisen på naturgas har været temmelig lav i denne periode - og også i 2016.

- Et overskud kan lovligt anvendes til at lave ekstraordinære store afskrivninger, og denne mulighed har mange værker benyttet sig af. Således også Brønderslev Varme, påpeger Thorkil Bartholdy Neergaard.

- For os har det været en fordel at få afskrevet mest muligt inden det nye anlæg tages i brug, og dermed skal afskrives.

Lasse Riisgaard understreger, at det er en klar strategi for forsyningen og altså også for vand og spildevand.