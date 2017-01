MORS-THY: Næste sæsons målmandsduo er blevet til en trio for Mors-Thys ligahold.

Klubben har skrevet kontrakt med målmandstalentet Nicklas Graugaard Nielsen, der har indgået en treårig aftale og i næste sæson skal supplere Kasper Larsen og Ronnie Nicolaisen.

- Jeg er glad og stolt over at skulle være en del af Mors-Thy Håndbold. Jeg glæder mig til at blive en del af ligatruppen og er spændt på alt det nye, der venter, lyder det fra Nicklas Graugaard.

- Min ambition er at fortsætte min udvikling og få en fornemmelse af liganiveauet og forhåbentligt selv ramme det. Det bliver fedt at spille og træne sammen med blandt andre Kasper Larsen, som jeg kan lære en masse af, hvilket jeg glæder mig til. Nu er det op til mig selv at gribe chancen og vise mit værd. Så må vi se, om det rækker til spilletid, siger han.

Det unge talent er i den grad udviklet lokalt. Nicklas Graugaard, der bor i Vester Jølby, har fået sin håndboldopdragelse i Morsø HK og skiftede som U14-spiller til HF Mors, hvor talentet er blevet så stort, at han nu også er en del af det danske U19-landshold.

Derfor glæder kontrakten også Henrik Hedegaard, bestyrelsesmedlem i Mors-Thy Håndbold.

- Det er fint, at vi allerede nu har vores målmænd på plads. Nicklas er et produkt af vores egen talentudvikling, og han har alle forudsætninger for at nå langt. Planen er, at han skal stå i lære og suge til sig fra Kasper Larsen og Jonas Degnbol (assistent- og målmandstræner, red.). Nicklas er en fast del af det danske U19-landshold, og han får gode skudsmål fra målmandstræner Michael Bruun. Vi tror på, at hvis Nicklas fortsætter sit hårde arbejde, så kan han drive det langt og forhåbentlig udvikle sig til at blive ligamålmand, siger Henrik Hedegaard.