SILSTRUP: Mens det for en måneds tid siden var modstanderne af projekt Månegris, der inviterede til møde, var det nu menneskene og firmaerne bag projektet, som inviterede.

Som det første møde var alle meninger repræsenteret på det fyraftensmøde, som var arrangeret hos LandboThy i Silstrup.

På sin vis viste det sig, at der var en slags enighed om, at der er behov for at der skal produceres flere slagtesvin og gerne i Thy, hvis Tican i Thisted skal have en chance for at bevare arbejdspladserne.

Men administrerende direktør Ove Thejls ville ikke gå ind i nogen debat eller holdning til hvor i Thy projekt Månegris skal placeres.

På mødet blev det forklaret sådan, at med den gældende lovgivning er der kun plads ved Jannerup og det er det, der stadig er ligtornen i skoene hos de mennesker, der bor tættest på.

En placering i nærheden af Thisted i industriområdet er som loven er nu ikke mulig uanset om den nyeste miljøteknologi er indbygget i staldene.

Mødet blev trods uenighederne holdt i en sober tone og alle venter nu på, at Miljø- og Fødevareklagenævnet - tidligere Natur- og Miljøklagenævnet - måske inden for et par måneder afgør klagen over kommunens miljøgodkendelse.