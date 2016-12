AALBORG: Golfturneringen Made in Denmark Challenge skal næste år spilles på Royal Oak Golf Club i Jels nær Kolding.

Made in Denmark Challenge er en del af den europæiske Challenge Tour, niveauet under European Tour, og i 2016 blev den danske del af Challenge Touren spillet i Aalborg Golf Club.

Men nu rykker den altså længere syd på.

- Vi er rigtigt glade for aftalen med Royal Oak Golf Club og den store opbakning vi oplever fra værtsbyerne Vejen/Kolding. Ved store sportsbegivenheder, er det vigtigt med opbakning fra værtsbyer, regioner og kommuner, og det har i høj grad været tilfældet her, siger Flemming Astrup, promotor for Made in Denmark.

2017-udgaven af Made in Denmark Challenge spilles 22.-25. juni, og det er den tredje udgave. Den fandt første gang sted i 2015 på Royal Golf Club i København.

De bedst placerede ved Made in Denmark Challenge kvalificerer sig til Made in Denmark på European Touren, der spilles på Himmerland Golf og Spa Resort.

Med på deltagerlisten er blandt andre nordjyske Rasmus Hjelm.