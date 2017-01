Man bliver vel aldrig for gammel til en kælketur

- Det var så livsbekræftende, en sand fryd for øjet, rapporterer Dorthe Bredtoft fra friplejehjemmet.

Hurtigt hentede et par ansatte deres kælke, og efter en kort middagslur var seks-syv beboere klar på en tur ud i sneen.

Således heller ikke forleden, da personalet tog initiativ til en rask lille kælketur på bakken lige uden for i haven, hvor den helt perfekte kælkebakke ligger.

