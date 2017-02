FREDERIKSHAVN: Med mellemrum er det oppe at vende i den danske debat. Hvor langt skal man være villig til at flytte sig for at få et job? Og kan man eksempelvis tillade sig at sige nej, hvis man synes, afstanden er for stor?

Hvis man spørger 24 årige Christian Blicher Pedersen, der arbejder som lærer på Bangsbostrand Skole i Frederikshavn, er svaret nej. Det er ikke besværligt at pendle, og transporttiden kan uden problemer udnyttes til noget fornuftigt.

- Jeg synes faktisk, man bør være en smule mobil og være villig til at flytte sig efter et job. Jeg tager dagligt turen fra Nørresundby til Frederikshavn og tilbage igen, og selv om jeg naturligvis havde mine overvejelser, inden jeg sagde ja til mit nuværende job, så har det vist sig at være ret behageligt. Jeg bruger nemlig tiden i bussen til at gøre mig klar til en lang arbejdsdag. Jeg får en kop kaffe, og jeg får lige opdateret mig på de seneste nyheder. Det giver en rolig og god start på dagen, synes jeg.

Mange fordomme

Mange har måske fordomme om offentlig transport. Køres der til tiden, og kan man få plads? Den slags oplever Christian Blicher Pedersen dog slet ikke.

- Nej, det har overrasket mig positivt, at der virkelig er styr på afgangstiderne. Keolis, busselskabet, der står for transporten, har i den grad styr på tiderne, og det imponerer mig faktisk. De kører til tiden. Også vejret har de styr på. Det har endnu ikke givet problemer.

Mange pendlere

Frederikshavn er faktisk den by i Nordjylland, hvor ansatte på områdets virksomheder kommer længst væk fra, og det skyldes ifølge Center for Arbejdsmarked i Frederikshavn, at byen har brug for en del specialiseret arbejde. For eksempel fra biologer eller ingeniører. Og så lyder det hele jo rosenrødt. Der er dog også enkelte ulemper, vil Christian Blicher Pedersen godt vedgå.

- Man kan selvfølgelig sige, at trængslen om morgenen kan være i overkanten, og jeg kan naturligvis heller ikke være så fleksibel, som hvis jeg kørte i min egen bil. Jeg er nødt til hele tiden at tænke på afgangstiderne, og det sætter indimellem nogle grænser for mig. Det lever jeg dog med.

Danmarks Statistik anslår i øvrigt, at omkring 40 procent af alle beskæftigede i landet arbejder uden for deres hjemkommune. Christian Blicher Pedersen er én af dem, og han har ikke i sinde at ændre på det foreløbig.