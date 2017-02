RÆHR: En brækket arm samt nogle trykkede ribben slap en 51-årig mand med, da han onsdag klokken 08.11 blev kastet ud af sin traktor med vogn.

Manden kom kørende ad Borupvej mellem Tved og Ræhr, da han ville undvige et rådyr, oplyser lokalpolitiet i Thisted. Den 51-årige, der er fra lokalområdet, kørte derfor ind på en frossen og ujævn mark, hvor han blev kastet ud af traktorens førerhus.

På vej ud kom manden ved et uheld til at sætte traktoren i bakgear. Til mandens held stod traktoren og hoppede i et hul på marken. Politiet vurderer, at der ellers var der fare for, at traktoren havde kørt ham over.