AARS: En 24-årig formodet gerningsmand til et indbrud i Dagli’Brugsen på Brårupvej i Skarp Salling tæt på Løgstør, er blevet ramt af skud fra politiet under en anholdelse. Det oplyser vagtchef Bent Højgaard fra Nordjyllands Politi. Den pågældende mand er ikke i livsfare.

Indbruddet blev anmeldt klokken 03.05, hvor tre mænd i en bil forsvandt fra Dagli’ Brugsen med et pengeskab. De var kørende i en Mercedes Stationcar.

Nordjyllands Politi satte efter gerningsmændene, som blev anholdt ved Aars klokken 03.23. I forbindelsen med anholdelsen afgav politiet skud mod den 24-årige.

Vagtchef Bent Højgaard ønsker ikke at udtale sig om detaljerne i sagen, men henviser til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP, som undersøger sagen.

Specialkonsulent i DUP, Christian Otto, bekræfter, at man fik et opkald om sagen fra Nordjyllands Politi klokken 03.37.

- Politiet standsede en bil uden for Aars, og i den forbindelse afgav en betjent skud. Herefter kørte gerningsmændene fra politiet igen, men blev kort efter standet endnu en gang. Her kunne det konstateres, at en mand i bilen var ramt på underkroppen. Han befinder sig nu på sygehuset, siger Christian Otto.

De nærmere omstændigheder omkring skudepisoden vil specialkonsulenten ikke ind på.

Som altid, når politiet afgiver skud, har DUP sendt en efterforsker til Aars-området for at undersøge sagen. Der foregår nu tekniske undersøgelser, ligesom både betjente, personer i bilen samt eventuelle vidner skal afhøres. På den baggrund skriver DUP derefter en redegørelse af sagen.

De anholdte er en 22-årig mand samt to brødre på 22 og 24 år. Alle har adresse i Københavnsområdet.

Det forventes, at de fremstilles i grundlovsforhør senere mandag.