Han blev kørt til redningsstationen i Hanstholm. Herfra blev han - i den ambulance, som var blevet rekvireret - taget med på sygehuset i Thisted til et helbredstjek, oplyser redningsstationen.

Et mindre fartøj i havnen kom hurtigt til undsætning. Da en af havnens medarbejdere i bil nåede frem til stedet, var manden selv kommet op på kajen.

Manden var kørt ud for at tjekke noget udstyr og var stået ud af bilen, da han blev skyllet i havnen, oplyser havnedirektør Niels Clemensen. Og bagefter røg bilen samme vej.

HANSTHOLM: En mand slap heldigt fra en tur i havnen, efter at både han og hans bil tirsdag kort efter kl. 09 blev ramt af en brodsø, der skyllede over Østre Tværmole i Hanstholm.

Reddede sig selv op efter at være blevet ramt af brodsø på Østre Tværmole

