HELE LANDET: Når danskerne i løbet december fester løs til julefrokoster og inden længe giver den gas til nytårsfester, vil festlighederne for manges vedkommende ende med en cykeltur hjem i seng. Også selv om promillen har rundet 0,5, hvilket er lovmæssige grænse i forhold til at køre bil.

Det viser en ny undersøgelse fra organisationen UlykkesLinjen, der beskæftiger sig med ulykkesramte personer og deres pårørende.

Deres råd er at lade cyklen stå, hvis man har fået for meget at drikke, siger Mette Lundstrøm Jørgensen, der er projektchef hos UlykkesLinjen.

- Vi kender kun alt for godt udfordringerne med alvorlige konsekvenser af ulykker resten af livet, så vi opfordrer dem til at tænke sig om en ekstra gang, næste gang de skal ud at feste, siger hun i en pressemeddelelse.

Bedre end bil

Og det er direktøren i Cyklistforbundet, Klaus Bondam, som udgangspunkt enig i. Han understreger dog, at cyklen er et glimrende alternativ til bilen.

- Man skal være i stand til at føre sin cykel forsvarligt, og hvis man ikke kan det, så skal man afholde sig fra at cykle. Men hvis cyklen er et alternativ til at køre bil i beruset tilstand, så er det fint, siger Klaus Bondam.

Ingen promillegrænse

Undersøgelsen fra UlykkesLinjen viser, at næsten to ud af tre 18-29-årige efter deres eget udsagn har cyklet med en promille på mere end 0,5 det seneste år.

- Men jeg vil godt vove den påstand, at man kan tåle mere end en enkelt eller to genstande og stadig være i stand til at føre sin cykel forsvarligt, lyder det fra Klaus Bondam.

I Danmark findes der ikke nogen promillegrænse for, hvornår man må cykle efter at have indtaget alkohol. Der er dog alligevel regler i færdselsloven.

Reglerne - der i øvrigt er de samme, som hvis man rider på en hest - lyder, at man ikke må cykle, hvis man er ude af stand til at føre cyklen på en "betryggende måde". Og det er op til politiet at vurdere.

