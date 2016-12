DANMARK: Hvis du liiiige mangler at købe en sidste julegave til manden eller kvinden, der ikke ønsker sig noget, er et gavekort for det meste en nem og sikker løsning.

Desværre ender det ofte med, at de, der får et gavekort i julegave, ikke får det brugt.

Godt 20 procent af danskerne har inden for de seneste to år kasseret mindst ét gavekort, fordi det var udløbet. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Wilke har foretaget for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hvis man vil højne chancen for, at modtageren får glæde af gavekortet, kan man gøre flere ting. For det første skal man være helt sikker på, hvad det er for en ydelse, man køber på gavekortet, siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

- Nogle gavekort eller ’smartboxes’ er meget specifikt til et besøg i svømmehallen eller en brunch med et glas champagne, mens andre gavekort er på 500 kroner til Magasin. Det er vigtigt at være helt skarp på, hvad gavekortet egentlig er til, siger han.

Tre år er normalt

Dernæst er det godt at tjekke, om gavekortet kun kan bruges i en bestemt butik eller en bestemt by, så man er sikker på, at modtageren kan indløse det.

- Man må sætte sig i modtagernes sted og spørge sig selv, om det nu også er bekvemt at spise brunch i Herning, når modtageren bor i København, siger Vagn Jelsøe.

Endelig er det vigtigt at tjekke udløbsdatoen på gavekortet. Som udgangspunkt skal et gavekort eller et tilgodebevis være gyldigt i tre år fra udstedelsesdatoen.

Men et gavekort må gerne være gyldigt i mindre end tre år, hvis det fremgår tydeligt af gavekort eller er aftalt mellem køberen og butikken.

- Men er et gavekort kun gyldigt i et halvt år, kan man diskutere, om det overhovedet er rimeligt. Udgangspunktet er, at gavekortet skal kunne bruges i en rimelig periode, siger Vagn Jelsøe.

Flertallet af os danskere - godt 58 procent - har lige nu mindst ét gyldigt gavekort liggende derhjemme. Knap 12 procent af os har hele tre til fem gyldige gavekort liggende i skuffen. Men det kan være risikabelt at lade det ligge forlænge. Hvis butikken går konkurs eller skifter ejer, før man får brugt sit gavekort, går gavekortet nemlig tabt.

Forældelsesfrist

Hvis man får et gavekort i julegave, skal man også være opmærksom på, at gavekortet ikke altid kan byttes til kontanter - selv hvis man har kvitteringen.

- Det afhænger fuldstændig af, hvad der står på gavekortet. Butikkerne er ikke forpligtet til at bytte julegaver eller give penge retur. Det er op til den enkelte butik. Det gælder også for gavekort, siger Vagn Jelsøe.

- Man har kun returret, hvis butikken har erklæret det, og det fremgår af kvitteringen, siger han.

Fakta: Er gavekortet udløbet eller ej?

- Gavekort og tilgodebeviser kan du som udgangspunkt benytte i tre år fra udstedelsesdatoen.

- Forældelsesfristen kan dog være kortere end 3 år, hvis det er aftalt. Forældelsesfristen bør fremgå af gavekortet eller tilgodebeviset.

- Står der ikke en dato eller en frist på beviset, er det den erhvervsdrivendes ansvar at bevise, hvis der er aftalt en kortere gyldighed end de tre år, som er udgangspunktet efter loven.

- Er du blevet lovet en længere gyldighed, er det dit ansvar at bevise det.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk.

/ritzau/FOKUS