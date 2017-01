FREDERIKSHAVN: Der var godt gang i vægtene i Loop fredag aften.

Her gik startskuddet nemlig til taber-konkurrencen Frederikshavn på vægten.

134 hold var meldt til på forhånd, og således skulle mere end 500 have sat tal på sin egen vægtfylde

Dysten varer otte uger, og er for hele kommunen.

Således var der også indvejning i Skagen, hvor 65 hold er meldt til mens der i Sæby var 90 hold tilmeldt på forhånd.

Det betyder, at næsten 1200 har sat sig for at smide nogle kilo

2017-versionen af konkurrencen byder på et Frederikshavn Kommune Mesterskab, for i år er både Skagen, Frederikshavn og Sæby med i På Vægten.

Der bydes på fine pengepræmier til de hold der klarer sig bedst i den samlede konkurrence. Hele 10.000 kroner til vinderholdet.

Og takket være en masse præmiesponsorer, er der også en masse præmier i løbet af de otte uger konkurrencen varer.

Hver uge kåres de to hold, der har klaret sig bedst i den forgangne uge, så alt i alt er der præmier for omkring 50.000 kroner.

Som en ekstra udfordring til de deltagende skagboer, sæbynitter og frederikshavnere, så er der god mulighed for at have lidt vægtkamp på Østkysten.

Udover by-præmierne er der også en præmie til det hold i Frederikshavn Kommune som taber sig mest. Det beløb er 15.000 kroner, som er fra Spar Nord.

Tilmelding til Skagen på Vægten sker fra hjemmesiden www.skagenpaavaegten.dk, hvor du også kan kontakte arrangørerne, hvis du gerne vil deltage, men mangler et hold.