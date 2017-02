BRØNDERSLEV: Siden Brønderslev Amatør Scene (BAS) tog biografen under sine vinger for år tilbage, har filmene på lærredet fyldt godt i folks bevidsthed, når snakken falder på aktiviteterne i de 1000 kvadratmeter, foreningen lejer, i Nørregade.

Men en rundtur i huset vidner om, at filmene ikke har stjålet hele billedet: I et lokale er en skude ved at blive sømmet sammen, da den skal indgå i forestillingen om Odysseus, som lokale børn opfører i marts. Derfor er der også gang i systuen, hvor der bliver arbejdet på kostumerne.

- Teater er en vigtig del af stedets identitet. Hver sæson har vi forestillinger med børn, unge og voksne. Der er også brug for et tilbud til dem, der ikke gider og gå til fodbold, siger formanden for BAS, Susanne Berthelsen.

Og et blik i stedets koncertkalender viser, at biografsæderne jævnligt får marchordre, så der også er plads til musik og salg til de tørstige sjæle i baren - i løbet af foråret kommer både Slåbrock Trio og Thomas Buttenschön på besøg

Jussi - et sikkert hit

Men tilbage til filmen, der ikke er til at komme uden om: Sammen med det årlige fyrværkerisalg og tilskuddet efter folkeoplysningsloven fra Brønderslev Kommune, er det netop biografdelen - BASbio - der sørger for, at der kommer penge i kassen, så foreningen kan løbe rundt. Ofte går der et par uger fra premiere-datoen til filmene finder vej til Brønderslev. Det gør filmene lidt billigere - og det er da heller ikke noget som BASbio oplever, at kunderne brokker sig over.

Det er mest mainstream-film, der blæses digitalt op på lærredet - dog har man også programsat film som det Oscar-nominerede drama Manchester by the Sea, som eksempelvis slet ikke kører i Hjørring.

Hvor meget filmene spiller ind afhænger i høj grad af udvalget - noget af det, der historisk set har skæppe mest i kassen er Ice Age 3 og så filmatiseringerne af Jussi Adler-Olsens krimier.

- Er det et år med en Jussi-filmatisering, så kan det udgøre omkring 12 procent af den samlede omsætning, fortæller Martin Østergaard, der er filmfremviser og BAS-bestyrelsesmedlem.

Denne weekend er den seneste Far til Fire-film på plakaten i to omgange. Den første forestilling har man dog doneret kvit og frit til den lokale afdeling af Red Barnet. 14 familier samt frivillige tager plads i biografmørket - blandt andre Tina Jensen, Jerslev, der kort før filmstart er ved at tanke popcorn og sodvand i kiosken sammen med sin 11-årige søn, Carsten.

- Det er ikke så tit, vi ellers kommer i biografen, lyder det fra Tina Jensen.

Mens det er BAS, der giver filmen, så er det Red Barnet, der står for godterne, så familierne får hele oplevelsen kvit og frit.

Med et nyt arrangement i Red Barnets familieklub cirka hver måned - eksempelvis fisketur og en dag i Fårup Sommerland - er det nødvendigt for lokalafdelingen at rejse penge.

Det forsøger man blandt andet at gøre 23. marts i Den Runde Pavillon, hvor der er velgørenhedsmiddag med koncert. Al overskud fra aftenen kommer til at gå til lokalafdelingens arbejde til fordel for udsatte familier.