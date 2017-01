HAVERSLEV: Omkring 50 borgere og foreningsmedlemmer var mødt op i Haverslev Hallen onsdag aften for at drøfte, hvordan man kan forny hallen og de tilbud, den rummer.

- Det er et større fremmøde, end jeg havde turdet håbe på, sagde bestyrelsesmedlem Torben Ebbensgaard efter mødet.

Efter 46 år skal Haverslev Hallen inden længe igennem en større renovering.

Det ligger fast, at hallen skal have nyt gulv, handicaptoiletter, ligesom taget skal repareres.

På onsdagens møde diskuterede man om man i samme ombæring bør udbygge hallen for at skabe rum for aktiviteter, der kan gøre hallen mere tidssvarende og udvikle den til et samlingspunkt for hele byen anno 2017.

På mødet var mange medlemmer af Haverslevs idrætsforeninger mødt op, men også interesserede borger uden tilknytning til byens idrætsliv havde taget plads.

- Det er vigtigt at sige, at det ikke kun er et halprojekt. Det er et kæmpe projekt, der skal gavne hele byen, slog bestyrelsesmedlem Stinna Larsen fast.

En af idéerne på mødet var at skabe rum til e-sport.

- Det er virkelig ved at blive stort herhjemme, så det er nu vi skal rykke, sagde Jakob Straarup, der fremlagde idéen.

En af de ting, som mange af de fremmødte støttede op om, var planerne om et fitnesslokale i hallen.

- Det vil vi helt sikkert lytte til og tage med os i det videre arbejde, sagde Torben Ebbensgaard.

Projektgruppen vil nu sætte sig ned og arbejde videre med idéerne.

- Og så kommer vi nok også til at indkalde til flere brainstorm-møder. Alle der har lyst kan komme med inputs, slår leder af hallens bestyrelse, Brian Christensen, fast.