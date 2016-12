FREDERIKSHAVN: Christine Lunde, adm. direktør i det maritime brancheudviklingscenter MARCOD og en central figur i det maritime Danmark fylder 1. januar 50 år, som fejres ved en reception den 6. januar.

Christine Lunde er en kendt figur i det maritime Danmark, hvor hun er med til at positionere og udvikle Det Blå Nordjylland som en aktiv og passioneret adm. direktør i det maritime brancheudviklingscenter MARCOD.

Christine Lunde har hele sit professionelle liv beskæftiget sig med det maritime erhverv, som hun har en stor indsigt i og brænder for. Det er en stor motivationsfaktor for hende, at det maritime erhverv er en betydende del af den danske samfundsøkonomi, som MARCOD forsøger at booste gennem deres arbejde.

Startede hos MAN Diesel i Holeby

Christine Lunde begyndte sin karriere i den maritime branche hos den globale, maritime motorproducent MAN Diesel & Turbo i Holeby på Lolland i 1989, hvor hun med en baggrund som bachelor i erhvervssprog i engelsk og fransk startede i salgsafdelingen. Her lavede hun tilbud til kunder og var i daglig kontakt med MANs verdensomspændende udlandsorganisation. Med årene udviklede det sig til en stilling som kommunikationschef, og Christine Lunde blev en del af ledelsesteamet i MAN. Hun tog sideløbende med sin ansættelse i MAN en kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation.

Et nyt kapitel som nordjyde

I 2005 flyttede produktionen i Holeby til Frederikshavn i Nordjylland, hvor Christine Lunde som kommunikationschef var med i det ledelsesteam, som skulle forestå flytningen. Der blev lavet informationsmøder og busture til Frederikshavn for de ansatte, som blev tilbudt at flytte med. Christine Lunde valgte at flytte med sammen med sin mand Ole, som også arbejdede hos MAN, og deres to børn. Christine fik hurtigt et stort netværk og en stærk relation til Frederikshavn, hvor hun i en årrække engagerede sig i Frederikshavn Rideklubs bestyrelse samt i professionelle netværk som Hxeringen og Rotary Frederikshavn. Familien faldt hurtigt til i Frederikshavn og Nordjylland, som de nu har boet i de seneste 11 år.

I 2010 lukkede MAN Diesel & Turbo midlertidigt motorproduktionen ned i Frederikshavn, og Christine Lunde så de organisatoriske ændringer som en mulighed for, efter 21 gode år i en fantastisk virksomhed, at prøve kræfter med at blive selvstændig. Hun oprettede kommunikationsvirksomheden Christine Lunde Communications med base i Frederikshavn, hvor hun løste opgaver for primært maritime kunder som MAN Diesel & Turbo, Skagen Havn og Frederikshavn Havn med flere. Her var hun blandt andet ansvarlig for udarbejdelsen af den potentialeanalyse, som viste virksomhedernes behov for en udvidelse af Frederikshavn Havn.

Frontfigur for MARCOD

Christine Lunde fik også kommunikationsopgaver hos det nyoprettede maritime brancheudviklingscenter MARCOD, hvor hun i 2011 blev ansat som erhvervskonsulent. I 2013 overtog Christine Lunde rollen som adm. direktør i MARCOD. En ny rolle, som hun er vokset med, og hvor hun til fulde bruger sine evner som en skarp kommunikator og netværksperson med mange relationer samt sin store viden om det maritime erhverv.

En aktiv fritid med tid til fordybelse

Privat er Christine Lunde gift med Ole Andersen. De mødte hinanden via deres stillinger hos MAN Diesel & Turbo i 1990 og har siden fulgtes ad i den maritime sektor. Ole Andersen er i dag salgschef i HIPAQ i Svenstrup. De har børnene Henriette på 20 år og Joakim på 17 år. To til tre gange om ugen svømmer Christine én kilometer i Frederikshavn Svømmehal ofte efterfulgt af saunagus, før arbejdsdagen begynder. Hun finder også tid i sin travle hverdag til at dyrke crossfit fire gange om ugen. Når hun skal koble helt af, nyder hun at læse bøger, særligt biografier og historiske romaner om stærke kvindeprofiler, som har brudt samfundsnormerne i sin tid. De fleste bøger bliver læst på engelsk for at holde sproget ved lige.