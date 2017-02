SKAGEN: Old Irish Pub på Havnevej i Skagen skal i gang med den helt store oprydning. Et flertal i kommunens plan- og miljøudvalg nægter at give restauranten dispensation til at beholde en 140 kvadratmeter stor overdækning af gårdrummet ved restauranten. Ligeledes skal en udendørs bar, som er opført uden tilladelse, fjernes.

Også restaurant Greens på Havnevej skal fjerne sin 40 kvadratmeter store markise.

Markisernes størrelse og udformning er i strid med lokalplanen.

Derimod fik Foldens Hotel på Sct. Laurentii Vej dispensation til at beholde sine markiser, selv om de også er i strid med lokalplanen.

Plan- og miljøudvalget begrunder dispensationen til Foldens Hotel med, at markiserne ved Foldens Hotel virker harmoniske i forhold til bygningens størrelse.

Slaget om markiserne i Skagen er en udløber af sidste sommers beboerklager over, at der blev spillet for højt på især Old Irish Pub.

Kommunens kontrollanter blev opmærksomme på de ulovlige markiser på Havnevej, da de kom for at tjekke støjniveauet.