SÆBY: 17-årige Martina Spalenza fra Italien er udvekslingsstudent i Danmark og rejser igennem udvekslingsorganisationen AFS International.

- Martina kom til Danmark i august og har allerede lært en del dansk. At være værtsfamilie er en spændende og lærerig oplevelse. Familien lærer ikke blot et ungt menneske fra et andet land og en anden kultur at kende. Den lærer også en masse om sig selv som familie. Hvis der er børn i familien, får de muligheden for at få en ekstra bror eller søster. Det giver familiens børn mulighed for både at blive klogere på andre kulturer, stifte bekendtskab med et nyt sprog og få et venskab og netværk i et andet land. For de fleste familier bliver udvekslingsstudenten en vigtig del af familien, og ofte knyttes der bånd for livet, fortæller Mette, som selv har været udvekslingsstudent i Brasilien for 30 år siden, fortæller Mette Gilbak Jensen, som er bestyrelsesmedlem i AFS Vendsyssel.

Ind til videre har Martina Spalenza har boet hos en familie i Sæby hos værtsmor Tinna og værtsøster Mia. Men i starten af januar skal Martina gerne kunne flytte ind hos en ny familie, hvor hun skal bo de sidste fem måneder af hendes ophold i Danmark.

Derfor søger AFS Vendsyssel en familie i eller omkring Sæby eller Frederikshavn, så Martina kan fortsætte med at gå i skole på Frederikshavn Gymnasium.

- Martina Spalenza er en meget glad og udadvendt pige, som elsker sport og går på opdagelse i naturen. I øjeblikket spiller hun basketball i Sæby og gå ture i skoven. Hun er en pige, som hviler meget i sig selv, og så er hun godt på vej til at lære dansk. Og hun ser frem til at lære endnu mere ved at snakke dansk med sin nye værtsfamilie, fortæller Mette Gilbak Jensen fra AJS.

- Hos AFS betaler vi ikke vores værtsfamilier. Vi mener, at vi får de bedste værtsfamilier ved at oplevelsen bygger på lyst fremfor et økonomisk incitament. Den kulturoplevelse, man får som værtsfamilie, skulle gerne være en ligeså spændende rejse, som det, den udvekslingsstudenten oplever, siger Mette Gilbak.

Er du og din familie interesseret i at blive Martinas nye værtsfamilie, så hører AFS Vendsyssel meget gerne fra dig. Interesserede kan henvende sig til AFS Vendsyssel og Mette Gilbak på tlf. 27 84 60 18.

AFS Interkultur er Danmarks ældste og største organisation for international ungdomsudveksling. Foreningen er en non-profit forening baseret på et netværk af engagerede frivillige. Foreningens formål er at arbejde for fred gennem interkulturel forståelse.