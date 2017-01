AARS: Idrætscenter Østermarken i Aars egner sig rigtig godt til afvikling af trampolinstævner.

Det blev endnu engang understreget i weekenden, da Aars Gymnastikforening var vært for et to dages-stævne med deltagelse af i alt cirka 150 trampolinspringere fordelt på 12 forskellige klubber.

Med omkring 130 tilskuere pr. dag blev stævnet også en ganske fin publikumssucces, og for værtsklubben udmøntede stævnet sig i en imponerende høst på hele 18 medaljer - på trods af enkelte "kiksere" undervejs.

I række I og 3C vandt Nadja Nielsen dobbelt guld, Asta Krogh Kristensen tog hhv. guld i række H og bronze i række 2C. I række H vankede der ligeledes en bronzemedalje til Selma Kidmose, og Julie Dyrman høstede hhv. bronze i række G og guld i række 3B.

I række E var der guld til Caroline Bonde, sølv til Chanel Jørgensen og bronze til Anne Høgh Rasmussen. Samme Chanel Jørgensen fik også guld i række 2B. Anne-Sofie Johansen tog sig af sølv i både række C og 2A. I række 2C var der guld til Katrine Lobdrup og sølv til Camilla Albæk. Signe Hagsten Larsen erobrede guld i række 2A, og endelig var der bronze til Anne-Sofie Langballe i række 1B og sølv til Lasse Holst Outzen.

Næste udfordring for de lokale trampolinspringere bliver et stævne i Vejen til februar.