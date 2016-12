Biler kørte over for rødt med katastrofeblink

JERSLEV: Den kongelige belønningsmedalje er tildelt forhenværende chauffør i Sterup Savværk A/S, Kai Erik Kristensen, Jerslev,

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies