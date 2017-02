Finaleforbandelsen fortsætter for nordjyderne

Tican vil nu forsøge at få åbnet nogle af eksportmarkederne, som efterspørger denne type svinekød og her er blandt andet Australien en god mulighed.

Forkortelsen står for Opvækst Uden Antibiotika og aftalen gælder det kød, som sælges i butikkerne under Dansk Supermarked.

Økologiske grise slagtes mandag morgen og det forventes, at OUA-grisene slagtes tirsdag morgen.

Slagteriet Tican i Thisted slagter økologiske grise mandag morgen og nu kan det blive sådan, at de antibiotikafri grise slagtes tirsdag morgen.Arkivfoto

