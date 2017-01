Danskerne sendte over en halv million sms'er ved årsskiftet

Du kan også se en knap fem minutter lang film om arbejdet med at sætte avisens sider op med bly her.

Se et udpluk fra de seneste 80 år.

Og stort, da skrivemaskinen blev opfundet. I selve trykkeriprocessen har arbejdet ændret sig fra et hårdt og beskidt håndværk med bly til arbejde bag en computerskærm langt hen i processen.

Det var eksempelvis stort, da man kunne begynde at skrive med kuglepen.

AALBORG: I år fejrer NORDJYSKE Medier sit 250 års jubilæum, og vilkårene for arbejdet med bladvirksomhed har i takt med den teknologiske udvikling ændret sig voldsomt de seneste 250 år.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies