BRØNDERSLEV: Fremtiden i Brønderslev Handel skal lægges i rammer, når der fredag kl. 8 er morgenmøde i foreningen på Restaurant Hedelund.

- Vi vil spørge medlemmerne, om vi skal have en fast handelschef eller en eventmager, fortæller formand for Brønderslev Handel, Jan Kjølby.

Efter at Allan Have stoppede i efteråret, hyrede Brønderslev Handel eventmageren Henrik Røde Jensen til at stå for specielt halloween-arrangementet og White Christmas.

- Det har vi været særdeles tilfredse med, siger Jan Kjølby.

- Det er bestyrelsen, der skal træffe den endelige beslutning, men vi spørger selvfølgelig om medlemmernes holdning.