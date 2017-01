BRØNDERSLEV: Meningerne er delte om hvorvidt Brønderslev skal have en handelschef eller ikke, så nu er det op til bestyrelsen i Brønderslev Handel at afgøre, hvad der skal ske fremadrettet.

På foreningens medlemsmøde efterlyste flere handlende en handelschef, der kan nurse medlemmerne, og også påtage sig administrative opgave. Flere pegede på, at der er behov for, at en handelschef med mellemrum besøger butikkerne.

Hvis der skal laves en aftale med Henrik Røde Jensen, er det kun omkring konkrete arrangementer.

- Udgifterne bliver de samme, uanset om vi får en handelschef eller vi deler opgaven mellem en eventmager og en form for administrativ hjælp.

Ifølge formand for Brønderslev Handel, Jan Kjølby, er det svært at aflønne en handelschef på fuld tid. De hidtidige handelschefer har været ansat på ca. halv tid.

- Men vi må også indrømme, at de ikke holder mere end et år eller to.

I de fire måneder Brønderslev har været uden handelschef, er der trukket store veksler på bestyrelsesmedlemmerne, der har påtaget sig mange praktiske opgaver.

Ideen om et korps af seniorer, der kan klare visse opgaver blev også drøftet. På det seneste har blandt andre Bo Christensen og Jes Jacob Christensen været gode hjælpere for Henrik Røde Jensen.

Der var enighed om, at Brønderslev skal fortsætte den gode udvikling, byen er inde i omkring handel.

- Vi oplever en fantastisk loyalitet fra byens borgere, konstaterede Jan Kjølby.