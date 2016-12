AALBORG: Inden længe kan Aalborg blive en eller flere Meny-butikker rigere.

Sådan lyder beskeden fra Dagrofa, der står bag kæden.

- Vi har gang i flere projekter i Aalborg, fortæller udviklingsdirektør Martin Brinch Jöhncke, der ser Aalborg Kommune som et særdeles interessant marked.

I forvejen har Meny kun en butik i Aalborg samt en i Klarup og en i Hals.

Rygterne forlyder, at der er tale om at placere en Meny i Vejgaard - men det ønsker Martin Brinch Jöhncke hverken at be- eller afkræfte.

- Vi er ikke så langt endnu, at jeg kan gå i detaljer - desværre. Det kan jeg først, når alle aftaler er på plads, fortæller Martin Brinch Jöhncke, der dog garanterer, at der i det nye år vil være nyt til dem, der er nysgerrige efter at få at vide, om de får en ny dagligvarebutik i deres nærområde.