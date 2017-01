BRØNDERSLEV: Foreningslivet i Brønderslev Kommune skal i højere grad deltage i den såkaldte understøttende undervisning.

Næstformand i Idrætssamvirket Brønderslev, Klaus Riis Klæstrup, lagde på et møde med foreningsledere op til, at foreningerne i højere grad skal inddrages i skolernes tilbud.

Der er i dag samarbejde med blandt andet BI-Fodbold og BI-Håndbold, hvor eleverne kommer ud i foreningerne.

Brønderslev Lystfiskeriforening har også meldt sig på banen, men problemet er transporten fra skolerne til Kraghedesøen.

Idrætssamvirket har haft møde med skolechef Carsten Otte for at drøfte mulighederne for, at eleverne fra 7., 8. og 9. klasse prøver kræfter med foreningslivet. esb