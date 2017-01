BRØNDERSLEV: For andet år er Agnete Kranker med, når Danmarks 12 bedste piger kæmper alle mod alle til bordtennisspillernes prestigefyldte Top 12. Agnete Kranker har i sæsonen klaret sig så godt, at hun er direkte udtaget som en af de otte bedste på årets rangliste.

Tre til fem andre BI’ere er udtaget til i slutningen af januar at spille valstævne, hvor spillerne fra nummer 9 til 20 kæmper om de sidste fire pladser til Top 12. BI’s styrke på pigesiden understreges af, at både Amalie Nørgaard og Anna Ansø er sikret plads til kval-stævnet, mens Victoria Cramer er udtaget som reserve.

Hos drenge har det 11-årige stortalent Jacob Laursen mulighed for at spille sig til sit første Top 12. Jacob er førsteårs Yngre Drenge, så skulle kvalifikationen kikse, er chancen der igen næste sæson. Rasmus Schøn, der spiller på klubbens succesrige juniordivisionshold er udtaget som reserve i Juniorrækken.

- Agnete Kranker og de andre piger gør hele tiden synlige fremskridt. Det er en fornøjelse at følge dem, siger Thomas Krog, formand for BI-Bordtennis og tilføjer:

- Pigerne har en seriøsitet omkring træningen, som de yngre drenge, kan lære meget af. Generelt er klubben er rigtig stolte af, at vi fortsætter fremgange og har flere og flere spillere med på det eliteniveau, der skal til for at være med i Top 12 og Kval Top 12.