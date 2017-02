LØGSTØR: Selv om der endnu er godt en måned til "Forår i Lanternen"-messen i Løgstør 18. og 19. marts, er arrangørerne allerede tæt på at kunne melde udsolgt.

- Den store hal er fyldt helt op. Det meste af gangarealet er også solgt til stande, og på de udendørsarealer, vi har afsat, vil der ligeledes være udstillere, oplyser projektleder Inge Bjørn.

Forårsmessen arrangeres i et samarbejde mellem Kultur- og Idrætscenteret Lanternen og Messecenter Vesthimmerland, og ifølge messecenterdirektør Nicolaj Holm tegner arrangementet til at blive en "historisk succes - takket være et godt samarbejde på tværs af byerne i Vesthimmerland".

- I Messecenter Vesthimmerland har vi efterhånden 30 års erfaring med at arrangerer messer, konferencer og koncerter.

- Den know how er det for mig helt naturligt, at vi bruger til at løfte aktiviteter i hele Himmerland, siger han.

De lokale - i første række repræsenteret ved Løgstør Handelsstandsforening - kommer dog også til at spille en særdeles synlig rolle på forårsmessen.

Flere af Løgstørs butikker har stande omkring sceneområdet, og detailhandelen i muslingebyen står bl. a. også for et stort modeshow på messen.

- I det hele taget har de lokale virksomheder, foreninger og ikke mindst detailhandlerne fra Løgstør været rigtig gode til at bakke op om messen.

- Dermed er der lagt op til en meget spændende lokal forårsmesse - og vi sørger for god underholdning til både store og små på scenen, lover Inge Bjørn.

Udover modeshow vil der bl. a. være dans, musik, tryllekunst og levende slanger på forårsmessen.

Åbningstalen på messen bliver holdt af borgmester Knud Kristensen.