I B-rækken (let øvede) var der guld til Emma Hermansen (-35 kilo).

BRØNDERSLEV: Kauri - Brønderslev Judoklub stillede her i ugen op med 14 kæmpere til årets første Vendelboturnering i Dronninglund. Turneringen var arrangeret af Ørsø Judoklub, og der var 94 deltagere.

14 judokæmpere stillede op for Kauri - Brønderslev Judoklub

