Næste stævne, hvor Kauri er repræsenteret, er søndag 22. januar til ungdomsturnering i Dronninglund, og også her håber vi selvfølgelig at opnå nogle gode resultater.

I B-rækken (let øvede) var der guld til Emma Hermansen (-35 kilo).

BRØNDERSLEV: Kauri - Brønderslev Judoklub stillede her i weekenden op med 14 kæmpere til årets første Vendelboturnering i Dronninglund. Turneringen var arrangeret af Ørsø Judoklub, og der var 94 deltagere.

