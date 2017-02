MARIAGERFJORD: Det bliver i første omgang op til Stine Norlen at udfylde jobbet som fagchef for Sundhed og Ældre i Mariagerfjord, efter at kommunen i den forløbne uge valgte at afbryde samarbejdet med Carsten Kaalbye.

Den nye konstituerede fagchef kommer fra en stilling som distriktsleder for ældredistrikt 3 i Mariagerfjord Kommune, og direktør Peter Rasmussen har stor tillid til, at Stine Norlen er i stand til at løfte opgaven.

- Jeg er glad for, at Stine Norlen har takket ja til udfordringen, og jeg er sikker på, at hun er den helt rette til at varetage ledelsen af sundhed og ældreområdet, indtil vi finder en ny fagchef i løbet af foråret.

- Valget er faldet på Stine, fordi hun er en dygtig og vellidt leder, der har stor erfaring med ældreområdet. Desuden har Stine på engageret vis været med til at sætte demens på dagsordenen i Mariagerfjord Kommune, siger Peter Rasmussen i en kommentar til konstitueringen.

Stine Norlen er 42 år, og hun har siden maj 2013 været ansat som distriktsleder ved Mariagerfjord Kommunes ældrepleje. Inden da var hun ansat i Randers Kommune som distrikts- og centerleder siden 2007.

Stine er uddannet social og sundhedsassistent og har efterfølgende gennemført Den Offentlige Lederudddannelse.

I øjeblikket er hun ved at lægge sidste hånd på en Master of Public Governance.

Stine Norlen vil varetage ledelsen af fagenheden Sundhed og Ældre, indtil en ny fagchef bliver fundet i løbet af foråret.