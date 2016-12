To kunder kan powershoppe

To kunder kan powershoppe

Nordpolen er tæt på at rammes af tøvejr

19 års fængsel for 3,7 kilo narko

Byggeri i Gug Alper får lov til at fortsætte

Politi: Satudarah viser interesse for Nordjylland

Dyrt at fyre fyrværkeri af før nytår

19 års fængsel for 3,7 kilo narko

BRØNDERSLEV: Når anden er spist, risalamanden er nydt og julegaverne er pakket ud, er der mulighed for at nyde stilheden. I Brønderslev Kirke er der nemlig midnatsgudstjeneste juleaften klokken 23.30. Det er sognepræst Thomas Uth, der forestår gudstjenesten.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies