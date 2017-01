DRONNINGLUND: Økonomiudvalget har nikket ja til en plan for fornyelse af Dronninglunds midtby - og i næste uge skal byrådet tage endelig stilling til, om planen skal godkendes.

I hovedtræk går planen ud på at samle byens aktiviteter og handelsliv i Slotsgade. Den har tidligere rykket sig mellem Slotsgade og Stationsvej.

- Der har længe været arbejdet med udviklingen af midtbyen i Dronninglund, og der var lidt med, at den rykkede til Stationsvej og tilbage igen, fortæller borgmester Mikael Klitgaard (V).

Man ønsker nu at samle tingene.

- Man prøver at trække lidt ind i stedet for at have det udenfor midtbyen, siger Mikael Klitgaard, der peger på, at borgere og handlende selv har ønsket den udvikling.

Der er også mulighed for, at folk kan søge penge igennem Kulturarvsstyrelsen for at lave tiltag, der kan løfte midtbyen. Der ligger også nogle byfornyelsespenge, der kan søges.

Samtidig skal moderniseringen ske, så man bevarer historien.

- En by som Dronninglund skal flytte sig. Det kan være med nye typer af butikker, at man tænker lidt anderledes og får nogle gode idéer og sørger for, at det er attraktivt og ser ordentligt ud, men også med respekt for det, der var. Det er en ældre by, siger Mikael Klitgaard.

Byrådet skal drøfte sagen onsdag i næste uge.