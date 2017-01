HOBRO: Thomas Thomasberg havde mandag første arbejdsdag som cheftræner i Hobro IK, men for Martin Mikkelsen bliver det ikke nogen helt ny oplevelse at spille under den tidligere Randers-assistent.

Tidligere i karrieren var Thomasberg således også cheftræner for Martin Mikkelsen i FC Fredericia.

- Han er en ildsjæl, der brænder vildt meget for de ting, han går ind i. Fagligt er han rigtig dygtig, og så har han prøvet en masse på egen krop som først spiller og efterhånden også nu som træner. Jeg tror, han bliver en god mand for den her klub, siger Martin Mikkelsen.

Thomas Thomasberg overtager trænersædet i 1. divisionsklubben i fodbold efter Ove Pedersen, og Martin Mikkelsen forventer, at den udskiftning kommer til at give ny energi til Hobro-truppen.

- Det er ingen hemmelighed, at der var nogle spillere, der følte sig forbigået og noget uaktuelle under Ove. Skiftet kommer nok mere belejligt for nogen, end det gør for andre. Helt generelt tror jeg, at der mange, der har glædet sig mere til at komme til træning, end de har gjort i et stykke tid. Det er en ny start for os, siger Martin Mikkelsen.