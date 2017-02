VENDSYSSEL: Fem millioner kroner venter lige nu på gode ideer. Det er SE Vækspulje Nyfors, der er tale om.

Onsdag 1. marts er der ansøgningsfrist til SE Vækstpulje Nyfors. En ny, nordjysk pengepulje der hvert år deler op mod fem millioner kroner ud til projekter, der gavner det samfund, SE er en del af.

Ved seneste ansøgningsrunde fik 44 ansøgere tildelt midler til at få deres projekter helt i mål. Nu har endnu flere mulighed for det samme.

- Det er første gang i år SE Vækstpulje Nyfors dele midler ud tre gange. Det sker første gang efter ansøgningsfristen 1. marts, fortæller formand for vækstpuljen, viceborgmester Karsten Frederiksen.

Pengepuljen deler midler ud til både store og små projekter, og det var også tilfældet i december, da SE Vækstpulje Nyfors delte alt mellem 5.000 og 250.000 kroner ud til i alt 44 nordjyske projekter.

Ét af de projekter, som fik en glædelig nyhed, var Fonden Vildmoseporten. De fik en donation på 68.000 kroner til et dome-kamera. Det skal give gæsterne i Store Vildmose den fuldendte oplevelse af mosen, når de selv får mulighed for at betjene kameraet, der kan give en 360 graders panorering over mosen.

Blandt de støttede projekter var også julebelysning i Kaas. Her havde de to ildsjæle Hanne og Ove Bech Larsen været i gang med at søge flere fonde om støtte, og med støtten fra SE Vækstpulje Nyfors kan de nu realisere projektet med at få nye stjerner til torvet i Kaas.

- Det er helt afgørende, at de projekter, der får bevilget midler fra SE Vækstpulje Nyfors, skaber langsigtet værdi for et bredt publikum, fortæller Karsten Frederiksen. Specielt har vækstpuljen fokus på at støtte vækst og innovation, som på sigt kan skabe og sikre arbejdspladser eller på anden vis gavne samfundet.

SE Vækstpulje Nyfors støtter derudover også foreningslivet, idræt, musik og kultur samt uddannelse og forskning.

Man kan se en liste over samtlige projekter, der har fået støtte af SE Vækstpulje Nyfors ved den første uddelingsrunde i december på se.dk. Her kan interesserede også læse mere om, hvordan man søger om midler hos SE Vækstpulje Nyfors.

SE Vækstpulje Nyfors på 50 millioner kroner så sit lys i forbindelse med fusionen mellem Nyfors og SE i maj 2016.