LEGIND: 2016 blev et godt år for Jesperhus Feriepark. Her kunne den notere sig for et overskud på 2,865 mio. kr. mod et minus på ca. 1,3 mio. kr. året før, mens virksomhedens egenkapital i det netop afsluttede regnskabsår blev opgjort til 15 mio. kr.

- Der er da tale om en markant fremgang. Men vores samlede aktivitetsniveau har været uændret, konstaterer Jesper Overgaard, direktør for og medejer af Jesperhus Feriepark.

- Vi har oplevet en fremgang på vores entreindtægter på 12 procent. I butikkerne og i spisestederne i parken, hvor vi har tilpasset og justeret koncepterne, har fremgangen været på ca. tre procent. Vi fornemmer en spirende optimisme hos familien Danmark, siger han.

Til trods for en regnfuld sommer og øgede gennemsnitspriser på overnatninger havde ferieparken en god for- og sensæson, så det lykkedes Jesperhus at fastholde omsætningen på netop det område.